سفر معاون صدراعظم آلمان به کییف
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لارس کلینگبیل»، وزیر دارایی و معاون صدراعظم آلمان، امروز -دوشنبه- وارد کییف، پایتخت اوکراین شد.
وی پس از ورود به پایتخت اوکراین طی سفری اعلامنشده گفت: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، باید بداند که حمایت آلمان از اوکراین رو به کاهش نیست.»
وی گفت: «پوتین نباید هیچ توهمی داشته باشد که حمایت آلمان از اوکراین ممکن است فرو بریزد.»
کلینگبیل گفت: «برعکس، ما همچنان دومین حامی بزرگ اوکراین در سراسر جهان و بزرگترین حامی آن در اروپا هستیم. اوکراین میتواند همچنان به آلمان تکیه کند.»
کلینگبیل از روسیه خواست تا علاقه خود را به روند صلح در مرگبارترین جنگ اروپا در ۸۰ سال گذشته که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، نشان دهد.