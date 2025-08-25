پاریس سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد.

فرانسه پس از آنکه «چارلز کوشنر»، دیپلمات آمریکایی، نامه‌ای به «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، نوشت و در آن ادعا کرد که این کشور به اندازه کافی برای مبارزه با یهودستیزی تلاش نمی‌کند، سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد.

وزارت ‌خارجه فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کوشنر را برای حضور در ‌‌وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه احضار کرده است و ادعاهای او «غیرقابل قبول» است.

کاخ سفید هنوز واکنشی به این اقدام نشان نداده است.

«تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت ‌خارجه فرانسه، روز گذشته -‌یکشنبه- اعلام کرد که از اظهارات کوشنر حمایت می‌کند و افزود: «سفیر کوشنر نماینده دولت ایالات متحده در فرانسه است و در این نقش، کار بزرگی در پیشبرد منافع ملی ما انجام می‌دهد.»

