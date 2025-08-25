خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاریس سفیر آمریکا را احضار کرد

پاریس سفیر آمریکا را احضار کرد
کد خبر : 1677530
لینک کوتاه کپی شد.

فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد. 

فرانسه پس از آنکه «چارلز کوشنر»، دیپلمات آمریکایی، نامه‌ای به «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، نوشت و در آن ادعا کرد که این کشور به اندازه کافی برای مبارزه با یهودستیزی تلاش نمی‌کند، سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد.

وزارت ‌خارجه فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کوشنر را برای حضور در ‌‌وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه احضار کرده است و ادعاهای او «غیرقابل قبول» است.

کاخ سفید هنوز واکنشی به این اقدام نشان نداده است.

«تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت ‌خارجه فرانسه، روز گذشته -‌یکشنبه- اعلام کرد که از اظهارات کوشنر حمایت می‌کند و افزود: «سفیر کوشنر نماینده دولت ایالات متحده در فرانسه است و در این نقش، کار بزرگی در پیشبرد منافع ملی ما انجام می‌دهد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور