شورای امنیت امروز درباره تمدید مأموریت یونیفل رأیگیری میکند
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز -دوشنبه- درباره پیشنویس قطعنامهای برای تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان (یونیفل) رأیگیری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز -دوشنبه- درباره پیشنویس قطعنامهای برای تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان (یونیفل) رأیگیری کند.
این رأیگیری در حالی صورت میگیرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مخالفت با این اقدام تأکید کردهاند.
این پیشنویس خواستار تمدید یکساله مأموریت یونیفل تا تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵) میشود.
بر اساس آخرین نسخه از پیشنویس که خبرگزاری فرانسه به آن دست یافته است، شورای امنیت به «تمایل خود برای آغاز روند خروج یونیفل با هدف واگذاری کامل مسئولیت امنیت جنوب لبنان به دولت این کشور» اشاره کرده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا که دارای حق وتو در شورای امنیت است، با این طرح موافقت خواهد کرد یا خیر.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه از اظهار نظر درباره مذاکرات شورای امنیت خودداری کرده است.
این پیشنویس همچنین شامل بندی است که «حملات علیه تأسیسات و نیروهای یونیفل» را محکوم میکند. در این بند، بهطور مشخص اشارهای به نام «اسرائیل» نشده، اما روشن است که به حملات رژیم صهیونیستی اشاره دارد.
یکی از مقامهای ارشد سازمان ملل در آستانه رأیگیری هشدار داد که «تضعیف کامل توانایی یونیفل در این مرحله یا بهطور ناگهانی، به سود هیچیک از طرفهای منطقه نخواهد بود».
وی همچنین خروج غیرمنتظره این نیروها را پرخطر توصیف کرد.