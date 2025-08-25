ترامپ:
مجوز شبکههای ایبیسی و انبیسی باید لغو شود
رئیسجمهور آمریکا، امروز -دوشنبه- خواستار لغو مجوز شبکههای ایبیسی و انبیسی در صورت عدم پرداخت میلیونها دلار هزینه پخش شد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، امروز -دوشنبه- خواستار لغو مجوز شبکههای ایبیسی و انبیسی در صورت عدم پرداخت میلیونها دلار هزینه پخش شد.
ترامپ در صفحه اجتماعی خود نوشت: «چرا شبکههای ایبیسی و انبیسی جعلی، دو تا از بدترین و جانبدارانهترین شبکههای تلویزیونی جهان، سالانه میلیونها دلار هزینه مجوز پرداخت نمیکنند؟ مجوز آنها باید به دلیل پوشش ناعادلانه جمهوریخواهان و/یا محافظهکاران لغو شود، اما حداقل باید مبلغ قابل توجهی بپردازند.»
شایان ذکر است که ترامپ رابطه پیچیدهای با کانالهای تلویزیونی آمریکا دارد. در طول سالها، وی برای ساختن تصویر خود به عنوان یک تاجر موفق و تأثیرگذار، به شدت به رسانههای تلویزیونی متکی بوده است.