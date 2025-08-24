خبرگزاری کار ایران
استقرار نیروهای ارتش مصر در نزدیکی نوار غزه

استقرار نیروهای ارتش مصر در نزدیکی نوار غزه
ارتش مصر نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای نوار غزه مستقر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجدید، ارتش مصر در سایه حملات جدید رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای این باریکه مستقر کرد.

به گزارش این روزنامه، مصر بیم آن دارد که  رژیم صهیونیستی به این بهانه، نقشه خود را برای کوچاندن اجباری ساکنان نوار غزه عملی کند.

در این گزارش آمده است که تل آویو قصد دارد جنوب نوار غزه را به محلی برای جمع آوری فلسطینی‌ها و حرکت دادن آنها به سمت گذرگاه رفح تبدیل کند.

 

