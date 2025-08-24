خبرگزاری کار ایران
شهادت ۲۸۹ فلسطینی در اثر گرسنگی

کد خبر : 1677379
وزارت بهداشت غزه اعلام کردکه ۲۸۹ فلسطینی بر اثر گسنگی به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منیر البرش» مدیر وزارت بهداشت نوار غزه، در مصاحبه با الجزیره درباره بحران قحطی جاری که این منطقه را فرا گرفته است، صحبت کرد.

وی اظهارداشت: «۲۸۹نفر، از جمله ۱۱۵ کودک، بر اثر گرسنگی در غزه به شهادت رسیده‌اند».
البرش گفت: «ما در حال رقابت با زمان برای رسیدگی به قحطی هستیم، زیرا واکنش بشردوستانه به آن باید گسترده باشد».
جلوگیری اشغالگران از دسترسی ساکنان به مراقبت‌های بهداشتی، نقض غیرقابل تحملی است.

وی افزود ۸ فلسطینی از جمله یککودک در شبانه روز گذشته، در اثر گرسنگی به شهادت رسیده‌اند.

انتهای پیام/
