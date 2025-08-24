شهادت ۲۸۹ فلسطینی در اثر گرسنگی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «منیر البرش» مدیر وزارت بهداشت نوار غزه، در مصاحبه با الجزیره درباره بحران قحطی جاری که این منطقه را فرا گرفته است، صحبت کرد.



وی اظهارداشت: «۲۸۹نفر، از جمله ۱۱۵ کودک، بر اثر گرسنگی در غزه به شهادت رسیده‌اند».

البرش گفت: «ما در حال رقابت با زمان برای رسیدگی به قحطی هستیم، زیرا واکنش بشردوستانه به آن باید گسترده باشد».

جلوگیری اشغالگران از دسترسی ساکنان به مراقبت‌های بهداشتی، نقض غیرقابل تحملی است.



وی افزود ۸ فلسطینی از جمله یککودک در شبانه روز گذشته، در اثر گرسنگی به شهادت رسیده‌اند.

