آزمایش سامانه پدافند هوایی بومی در هند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی هند در بیانیه ای اعلام کرد: آزمایش پروازی اولیه سامانه یکپارچه تسلیحات دفاع هوایی با موفقیت انجام شد.

این سامانه، یک سامانه چندلایه دفاع هوایی است که به‌طور کامل از فناوری‌های بومی شامل موشک‌های سطح‌به‌هوای واکنش سریع، سامانه پیشرفته موشک‌های پدافند هوایی برد بسیار کوتاه و سلاح انرژی هدایت‌شونده لیزری پرقدرت تشکیل شده است.

این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که یک سپر دفاعی چندلایه ایجاد کند و سه فناوری پیشرفته بومی، از جمله موشک سطح‌به‌هوای واکنش سریع، سامانه پیشرفته پدافند هوایی برد بسیار کوتاه و سلاح انرژی هدایت‌شونده لیزری پرقدرت را با هم ترکیب کرده است. ترکیب این سه فناوری، سامانه را قادر می‌سازد طیف وسیعی از تهدیدات هوایی، از پهپادهای کم‌ارتفاع گرفته تا هواپیماها و موشک‌های پرسرعت دشمن را خنثی کند.

مقام‌های هندی این آزمایش موفق را نقطه عطفی در تلاش‌های این کشور برای خودکفایی در فناوری دفاعی توصیف کردند.

راجنات سینگ وزیر دفاع هند طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی هند با موفقیت، نخستین آزمایش پروازی سامانه یکپارچه دفاع هوایی را در سواحل اودیسا انجام داد. این آزمایش‌ها، توانایی دفاع هوایی چندلایه کشور ما را تثبیت کرده و موجب تقویت دفاع منطقه‌ای از تأسیسات حیاتی، در برابر تهدیدات هوایی دشمن خواهد شد.

انتهای پیام/