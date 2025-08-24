خبرگزاری کار ایران
یورش ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست به مسجد الاقصی

ده‌ها شهرک‌نشین تحت حمایت پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی در قدس اشغالی یورش بردند

به گزارشیلنا به نقل از  وفا، ده‌ها شهرک‌نشین تحت حمایت پلیس اسرائیل به میدان البراق و حیاط‌صحن های مسجد الاقصی در قدس اشغالی یورش بردند.

طبق این گزارش، صهیونیست ها به مناسبت به اصطلاح «ماه نو یهودی» اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دادند و رقص‌ها و آیین‌های تلمودی را اجرا کردند.

در ادامه این گزارش آمده است که گروه‌های افراطی پیش از این از برگزاری گردش بی‌سابقه از میدان البراق در ساعت ۷ بعد از ظهر به رهبری اعضای یک گروه موسیقی که لباس کاهنان معبد را به تن داشتند، خبر داده بودند.

 

 

