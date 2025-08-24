به گزارشیلنا به نقل از وفا، ده‌ها شهرک‌نشین تحت حمایت پلیس اسرائیل به میدان البراق و حیاط‌صحن های مسجد الاقصی در قدس اشغالی یورش بردند.

طبق این گزارش، صهیونیست ها به مناسبت به اصطلاح «ماه نو یهودی» اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دادند و رقص‌ها و آیین‌های تلمودی را اجرا کردند.

در ادامه این گزارش آمده است که گروه‌های افراطی پیش از این از برگزاری گردش بی‌سابقه از میدان البراق در ساعت ۷ بعد از ظهر به رهبری اعضای یک گروه موسیقی که لباس کاهنان معبد را به تن داشتند، خبر داده بودند.

انتهای پیام/