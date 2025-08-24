حادثه تیراندازی در فرودگاه بغداد
رسانه های عراق از اقدام به شلیک یک پلیس عراق به خود در فرودگاه بینالمللی بغدادخبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک پلیس عراق صبح امروز -یکشنبه- در فرودگاه بینالمللی بغداد به خودش شلیک کرد.
یک منبع امنیتی عراق گفت: «این حادثه زمانی رخ داد که این پلیس هنگام انجام وظیفه در ایست بازرسی فرودگاه با اسلحه دولتی خود به خودش شلیک کرد و به شدت مجروح شد.
این منبع افزود که مقامات یک گروه ویژه تشکیل دادهاند و تحقیقاتی را برای تعیین اینکه آیا این حادثه یک اقدام به خودکشی بوده یا ناشی از شرایط دیگری بوده است، آغاز کردهاند.