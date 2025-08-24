حادثه تیراندازی در فرودگاه بغداد

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک پلیس عراق صبح امروز -یکشنبه- در فرودگاه بین‌المللی بغداد به خودش شلیک کرد.

یک منبع امنیتی عراق گفت: «این حادثه زمانی رخ داد که این پلیس هنگام انجام وظیفه در ایست بازرسی فرودگاه با اسلحه دولتی خود به خودش شلیک کرد و به شدت مجروح شد.

این منبع افزود که مقامات یک گروه ویژه تشکیل داده‌اند و تحقیقاتی را برای تعیین اینکه آیا این حادثه یک اقدام به خودکشی بوده یا ناشی از شرایط دیگری بوده است، آغاز کرده‌اند.

