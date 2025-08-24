خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه تیراندازی در فرودگاه بغداد

حادثه تیراندازی در فرودگاه بغداد
کد خبر : 1677332
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه های عراق از اقدام به شلیک یک پلیس عراق به خود در فرودگاه بین‌المللی بغدادخبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک پلیس عراق صبح امروز -یکشنبه-  در فرودگاه بین‌المللی بغداد به خودش شلیک کرد.

 یک منبع امنیتی عراق گفت: «این حادثه زمانی رخ داد که این پلیس هنگام انجام وظیفه در ایست بازرسی فرودگاه با اسلحه دولتی خود به خودش شلیک کرد و به شدت مجروح شد.

این منبع افزود که مقامات یک گروه ویژه تشکیل داده‌اند و تحقیقاتی را برای تعیین اینکه آیا این حادثه یک اقدام به خودکشی بوده یا ناشی از شرایط دیگری بوده است، آغاز کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور