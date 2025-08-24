اعزام نیرو از سوی پنتاگون به شیکاگو

خبرگزاری کار ایران
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پنتاگون (وزارت دفاع ایالات متحده) قصد دارد برای مبارزه با جرم و جنایت، نیرو به شیکاگو اعزام کند.

این روزنامه نوشت: «پنتاگون هفته‌هاست که در حال برنامه‌ریزی برای اعزام نیروهای نظامی به شیکاگو است، که بخشی از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای کاهش جرم و جنایت، بی‌خانمانی و مهاجران غیرقانونی است... این طرح شامل چندین گزینه از جمله بسیج حداقل چند هزار عضو گارد ملی است... استفاده از نیروهای وظیفه فعال نیز در حال بررسی است.»

پیش از این، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که از الگوی پایتخت ایالات متحده برای بازگرداندن نظم به سایر شهرهای  این کشور، مانند نیویورک و لس‌آنجلس، پیروی خواهد کرد.

