خبرگزاری کار ایران
درگیری لفظی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و وزیر راست ‌افراطی درباره غزه
رئیس ستاد ارتش و وزیر راست‌افراطی، در جریان جلسه‌ای که نخست‌وزیر و وزیر امور استراتژیک این رژیم نیز در آن حضور داشتند، وارد مشاجره‌ای شدید شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و «بتزالل اسموتریچ» وزیر راست‌افراطی دارایی، در جریان جلسه‌ای که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «ران درمر» وزیر امور استراتژیک این رژیم نیز در آن حضور داشتند، وارد مشاجره‌ای شدید شدند.

اسموتریچ که در پیشبرد اشغال اراضی بیشتر در کرانه باختری نقش محوری دارد، به طور مکرر گفته است که از ارتش می‌خواهد هرچه سریع‌تر غزه را «به هر قیمتی» تصرف کند. وی طی اظهاراتی غیرانسانی افزوده است: «نه آب، نه برق، یا از گرسنگی می‌میرند یا تسلیم می‌شوند».

در این جلسه، «ایتمار بن‌گویر» وزیر راست‌افراطی امنیت داخلی، نیز در انتقاد از رئیس ستاد ارتش، از اسموتریچ حمایت کرده است.

رسانه‌های اسرائیل همچنین گزارش داده‌اند که کابینه امنیتی قرار است روز سه‌شنبه برای بررسی برنامه‌هایی در ارتباط با اشغال شهر غزه و احتمال دستیابی به توافقی با حماس برای بازگرداندن برخی گروگان‌های نگه‌داری‌شده در نوار غزه تشکیل جلسه دهد.

 

