شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه

سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی تأیید کرد که یک روزنامه‌نگار دیگر فلسطینی، در حمله نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه به شهادت رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی تأیید کرد که «خالد المدهون»، روزنامه‌نگار فلسطینی، در حمله نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه به شهادت رسیده است.

وی در نزدیکی گذرگاه «زیکیم»، در شمال شهر محاصره‌شده غزه و در حالی‌که منتظر ورود کامیون‌های محدود حامل کمک‌های بشردوستانه بود تا آن را مستند کند، هدف قرار گرفت. 

بر اساس آمار وب‌سایت رصد رسانه‌ای «شیرین» که به نام «شیرین ابوعاقله» خبرنگار شهید الجزیره، نام‌گذاری شده است، از آغاز جنگ تاکنون حدود ۲۷۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند. این تعداد به طور متوسط ۱۳ نفر در هر ماه است.

 

