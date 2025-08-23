به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، معترضان به سیاست‌های دولت رژیم صهیونیستی در اعتراض‌ به رویکردهای جنگ‌طلبانه این رژیم در تل‌آویو به خیابان‌ها آمدند.

معترضان خواستار پایان دادن به جنگ غزه و توقف سیاست گرسنگی دادن به ساکنان این منطقه توسط اسرائیل شدند.

این اعتراض‌ها در آستانه تظاهرات سراسری برگزار می‌شود که توسط خانواده‌های اسرای اسرائیلی برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.

تا کنون بیشتر تجمع‌های اعتراضی در سرزمین‌های اشغالی، از جمله در تل‌آویو، عمدتاً بر مطالبه پایان جنگ با هدف بازگرداندن اسرا و حفظ جان سربازان اسرائیلی متمرکز بوده‌ و معمولاً هیچ اشاره‌ای به وضعیت فلسطینی‌ها نمی‌شد.

