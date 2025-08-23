خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری تظاهرات علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه اسرائیل در غزه

برگزاری تظاهرات علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه اسرائیل در غزه
کد خبر : 1677181
لینک کوتاه کپی شد.

معترضان به سیاست‌های دولت رژیم صهیونیستی در اعتراض‌ به رویکردهای جنگ‌طلبانه این رژیم در تل‌آویو به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، معترضان به سیاست‌های دولت رژیم صهیونیستی در اعتراض‌ به رویکردهای جنگ‌طلبانه این رژیم در تل‌آویو به خیابان‌ها آمدند.

معترضان خواستار پایان دادن به جنگ غزه و توقف سیاست گرسنگی دادن به ساکنان این منطقه توسط اسرائیل شدند.

این اعتراض‌ها در آستانه تظاهرات سراسری برگزار می‌شود که توسط خانواده‌های اسرای اسرائیلی برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. 

تا کنون بیشتر تجمع‌های اعتراضی در سرزمین‌های اشغالی، از جمله در تل‌آویو، عمدتاً بر مطالبه پایان جنگ با هدف بازگرداندن اسرا و حفظ جان سربازان اسرائیلی متمرکز بوده‌ و معمولاً هیچ اشاره‌ای به وضعیت فلسطینی‌ها نمی‌شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور