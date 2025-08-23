هلاکت تروریستهای داعش در حمله هوایی در شمال عراق
فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که گروهی از اعضای داعش در حمله هوایی نیروی هوایی این کشور در وادی الشای، در شرق استان صلاح الدین، در شمال کشور کشته شدند.
در بیانیهای از فرماندهی عملیات مشترک عراق آمده است: «در ادامه تلاشهای امنیتی نیروهای مسلح برای از بین بردن بقایای داعش و از طریق تلاشهای اطلاعاتی و فنی برجسته واحد هدفگیری هوایی فرماندهی عملیات مشترک، چند روز پیش، یک مخفیگاه یک گروه تروریستی در وادی الشای، در بخش شرقی صلاح الدین، شناسایی شد.»
نیروهای امنیتی عراق مدتهاست که در تعقیب و ردیابی گروهکهای وابسته به داعش پیشرفت چشمگیری داشتهاند و علاوه بر انهدام تعداد زیادی از مخفیگاههای آن در مناطق بیابانی، چندین سرکرده و عضو داعش را کشتهاند.