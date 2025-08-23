به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، فرماندهی عملیات مشترک عراق ‌اعلام کرد که گروهی از اعضای داعش در حمله هوایی نیروی هوایی این کشور در وادی الشای، در شرق استان صلاح الدین، در شمال کشور کشته شدند.

در بیانیه‌ای از فرماندهی عملیات مشترک عراق آمده است: «در ادامه تلاش‌های امنیتی نیروهای مسلح برای از بین بردن بقایای داعش و از طریق تلاش‌های اطلاعاتی و فنی برجسته واحد هدف‌گیری هوایی فرماندهی عملیات مشترک، چند روز پیش، یک مخفیگاه یک گروه تروریستی در وادی الشای، در بخش شرقی صلاح الدین، شناسایی شد.»