حماس:
نسبت به اقدامات تحریکآمیز علیه مسجدالاقصی هشدار میدهیم
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس از مردم خواست برای مقابله با تجاوزات شهرکنشینان به مسجدالاقصی بروند.
جنبش مقاومت اسلامی (حماس) طی بیانیهای اعلام کرد: «ما از مردم میخواهیم که همزمان با فراخوانهای تحریکآمیز شهرکنشینان برای تشدید تجاوزات، به مسجدالاقصی بروند.»
این بیانیه افزود: «نسبت به خطر وضعیت فعلی در اورشلیم و پیامدهای اقدامات تروریستی و تجاوزات تحریکآمیز هشدار میدهیم.»
حماس در ادامه عنوان کرد: «ما از امت عربی و اسلامی میخواهیم که مسئولیتهای خود را در قبال اولین قبله از دو قبله و سومین مسجد از دو مسجد مقدس به عهده بگیرند.»