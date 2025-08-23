به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره‌، حماس از مردم خواست برای مقابله با تجاوزات شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی بروند.

جنبش مقاومت اسلامی (حماس) طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از مردم می‌خواهیم که همزمان با فراخوان‌های تحریک‌آمیز شهرک‌نشینان برای تشدید تجاوزات، به مسجدالاقصی بروند.»

این بیانیه افزود: «نسبت به خطر وضعیت فعلی در اورشلیم و پیامدهای اقدامات تروریستی و تجاوزات تحریک‌آمیز هشدار می‌دهیم.»

حماس در ادامه عنوان کرد: «ما از امت عربی و اسلامی می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را در قبال اولین قبله از دو قبله و سومین مسجد از دو مسجد مقدس به عهده بگیرند.»

