سقوط ریزپرنده رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

یک ریزپرنده ارتش رژیم صهیونیستی در شهر بنت‌جبیل در جنوب لبنان سقوط کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یک ریزپرنده ارتش رژیم صهیونیستی در شهر بنت‌جبیل در جنوب لبنان سقوط کرد.

بنا به گزارش‌ها، یک ریزپرنده ارتش رژیم صهیونیستی پس از آن که نارنجکی صوتی را به سمت یک چوپان در شهرک کفرشوبا پرتاب کرد، در شهر بنت‌جبیل در جنوب لبنان سقوط کرد.

 پیش از این نیز گزارشگر النشره در جنوب لبنان از انفجار و آتش سوزی در روستای تفاحتا از توابع ناحیه صیدا خبر داده بود. 

 

