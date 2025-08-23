هند:
آمریکا از ما نخواسته تا خرید نفت روسیه را متوقف کنیم
وزیر خارجه هند گفت که ایالات متحده هرگز از کشورش نخواسته است که خرید نفت از روسیه را قبل از اعلام عمومی تعرفهها متوقف کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه هند گفت که ایالات متحده هرگز از کشورش نخواسته است که خرید نفت از روسیه را قبل از اعلام عمومی تعرفهها متوقف کند.
وی افزود: «آمریکاییها قبل از اعلام موضع خود، هیچ بحثی با ما در این مورد نکردند.»
وی در ادامه عنوان کرد: «در سال ۲۰۲۲، نگرانی عمیقی در جهان در مورد افزایش قیمت نفت وجود داشت. در آن زمان، گفتوگوهای زیادی با افراد مختلف در دولت ایالات متحده در مورد اینکه آیا هند میخواهد نفت روسیه را بخرد، انجام شد، زیرا این برای آنها مناسب است، زیرا قیمت نفت را تثبیت میکند. پس از ژانویه، هیچ بحثی با نمایندگان دولت فعلی ایالات متحده که به ما میگویند: این کار را نکنید، انجام نشد.»
وزیر هندی ادامه داد: «ما نفت را برای تثبیت بازارهایش میخریم. بله، این به نفع ملی ماست. ما هرگز وانمود نکردهایم که اینطور نیست. اما ما همچنین میگوییم که این به نفع جهانی است. ما معتقدیم که اعمال تعرفه بر یک کشور به این دلیل که آشکارا کاری را انجام میدهد که سایر کشورها در مقادیر بیشتری نسبت به ما انجام میدهند، کاملاً ناعادلانه و غیرقابل توجیه است.»