معاون وزیر خارجه اوکراین:
پیشنویس ضمانتهای امنیتی ممکن است طی روزهای آتی آماده شود
معاون وزیر خارجه اوکراین، گفت که پیشنویس ضمانتهای امنیتی برای این کشور ممکن است طی روزهای آتی آماده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگی کیسلیتسیا»، معاون وزیر خارجه اوکراین، گفت که پیشنویس ضمانتهای امنیتی برای این کشور ممکن است طی روزهای آتی آماده شود و پس از آن کار بر روی مسیر سیاسی آغاز شود.
وی گفت: «اگر ما در مورد ضمانتهای امنیتی صحبت میکنیم، این یک مسئله بسیار مهم و پیچیده است. تهیه پیشنویس نهایی بسته ضمانت امنیتی برای اوکراین حداقل یک هفته طول خواهد کشید. »
وی افزود:«در حالت ایدهآل، میتوانیم اولین پیشنویس را هفته آینده داشته باشیم و سپس رهبری باید تصمیم بگیرد که چگونه از منظر سیاسی در مورد این سند عمل خواهیم کرد.»
معاون وزیر خارجه اوکراین خاطرنشان کرد که ضمانتهای امنیتی باید با هماهنگی و توافق متحدان غربی کییف انجام شود و «نمیتواند موضوع بحث با روسیه باشد.»