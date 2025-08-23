به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگی کیسلیتسیا»، معاون وزیر ‌خارجه اوکراین، گفت که پیش‌نویس ضمانت‌های امنیتی برای این کشور ممکن است طی روزهای آتی آماده شود و پس از آن کار بر روی مسیر سیاسی آغاز شود.

وی گفت: «اگر ما در مورد ضمانت‌های امنیتی صحبت می‌کنیم، این یک مسئله بسیار مهم و پیچیده است. تهیه پیش‌نویس نهایی بسته ضمانت امنیتی برای اوکراین حداقل یک هفته طول خواهد کشید. »

وی افزود:«در حالت ایده‌آل، می‌توانیم اولین پیش‌نویس را هفته آینده داشته باشیم و سپس رهبری باید تصمیم بگیرد که چگونه از منظر سیاسی در مورد این سند عمل خواهیم کرد.»

معاون وزیر خارجه اوکراین خاطرنشان کرد که ضمانت‌های امنیتی باید با هماهنگی و توافق متحدان غربی کی‌یف انجام شود و «نمی‌تواند موضوع بحث با روسیه باشد.»

انتهای پیام/