شمار شهدای نوار غزه به ۶۲ هزارو ۶۲۲ نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین در غزه از شهادت ۶۱ فلسطینی طی ۲۴ ساعت اخیر در تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و زخمی شدن ۳۰۸ نفر دیگر خبر داد.
این وزارتخانه افزود از هجدهم مارس که رژیم صهیونیستی جنگ و تجاوزات خود را به نوار غزه از سرگرفته است، ۱۰ هزار و ۷۷۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۵ هزار و ۶۳۲ نفر دیگر زخمی شده است.
بر اساس این گزارش، آمار کل شهدای غزه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۲ هزار و ۶۲۲ نفر و مجروحان به ۱۵۷ هزار و ۶۷۳ نفر رسیده است.