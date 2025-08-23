وزارت بهداشت غزه:
جان هزاران نفر از ساکنان در خطر است
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که این نهاد از تصمیم سازمان ملل متحد برای اعلام قحطی در غزه قدردانی میکند.
وزارت بهداشت نوار غزه طی بیانیهای اعلام کرد: «ما از تصمیم سازمان ملل متحد برای اعلام قحطی در غزه، حتی اگر خیلی دیر شده باشد، قدردانی میکنیم.»
این بیانیه افزود: «نسلکشی در نوار غزه شامل گرسنگی مهندسیشده، کشتار جمعی، نابودی نسلها و نابودی بخش بهداشت است.»
این بیانیه اضافه کرد: «میشد از صدها مرگ جلوگیری کرد و جان هزاران نفر از ساکنان در خطر است.»