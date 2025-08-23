خبرگزاری کار ایران
تصرف ۲ شهر از سوی نیروهای روسیه در شرق اوکراین

کد خبر : 1677048
وزارت دفاع روسیه ‌گزارش داد که نیروهای روسی شهرهای کلپان-بک و سردنیه در جمهوری خلق دونتسک را تصرف کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه ‌گزارش داد که نیروهای روسی شهرهای کلپان-بک و سردنیه در جمهوری خلق دونتسک را تصرف کردند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یگان‌های گروه ‌غرب‌ روسیه شهر سردنیه در جمهوری خلق دونتسک را آزاد کردند. نیروهای اوکراینی ۲۳۰ سرباز و چندین توپخانه صحرایی را از دست دادند. هفت ایستگاه جنگ الکترونیک و پنج انبار مهمات منهدم شد.»

این بیانیه افزود: «به لطف عملیات قاطع انجام‌شده توسط واحدهای گروه جنوبی روسیه، شهر کلپان-بک در جمهوری خلق دونتسک آزاد شد. نیروهای اوکراینی ۲۱۰ سرباز و چندین توپخانه صحرایی را از دست دادند و شش انبار مهمات نیز منهدم شد.»

 

