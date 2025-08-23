کییف:
زلنسکی آماده گفتوگو با پوتین است
وزارت خارجه اوکراین امروز -شنبه- اعلام کرد رئیس جمهور این کشور آماده است تا درباره مسائل ارضی در چارچوب خط مقدم کنونی با رئیس جمهور روسیه گفتوگو کند.
وزارت خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرد «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین آماده است تا درباره مسائل ارضی در چارچوب خط مقدم کنونی با همتای روسی خود گفتوگو کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد زلنسکی فقط در دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه درباره مسائل ارضی صحبت میکند.