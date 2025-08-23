خبرگزاری کار ایران
یک کشته در پی سقوط جنگنده ارتش اوکراین

یک کشته در پی سقوط جنگنده ارتش اوکراین
نیروی هوایی اوکراین امروز -شنبه- گزارش داد که در اثر سقوط یک جنگنده این کشور یک تن کشته شده است.

نیروی هوایی اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «خلبان جنگنده میگ-۲۹، سرگرد سرهی بوندار (متولد ۱۹۷۹)، پس از انجام یک مأموریت جنگی در شب ۲۳ آگوست، هنگام فرود هواپیما جان باخت.»

این بیانیه بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود: «دلایل و شرایط این حادثه در حال بررسی است.»

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
