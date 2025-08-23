به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی به دولت این رژیم اعتماد ندارند.

نظرسنجی روزنامه اسرائیلی معاریو حاکی از آن است که ۶۲ درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی به دولت «بنیامین نتانیاهو»،‌نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعتماد ندارند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۷۲ درصد از اسرائیلی‌ها از توافق برای بازگرداندن اسرا حمایت می‌کنند و اکثریت هوادار پایان جنگ هستند.

انتهای پیام/