خبرگزاری کار ایران
ترامپ تهدید به تصرف کامل واشنگتن دی‌سی کرد

رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد که اگر شهردار واشنگتن دی سی‌ همچنان «آمار جرم و جنایت نادرست» را به اشتراک بگذارد، ممکن است «تصرف کامل و تمام عیار» این شهر‌ رخ دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از مجله تایم، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد که اگر شهردار واشنگتن دی سی‌  همچنان «آمار جرم و جنایت نادرست» را به اشتراک بگذارد، ممکن است «تصرف کامل و تمام عیار» این شهر‌ رخ دهد.

ترامپ ‌‌گفت: «واشنگتن دی سی دوباره امن شده است. جمعیت در حال بازگشت هستند، روحیه بالا است و گارد ملی و پلیس دی سی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند. آنها با قدرت بیرون آمده‌اند و بازی نمی‌کنند.»

وی گفت: «هر چقدر هم که گفتنش بد به نظر برسد، برای اولین بار در تاریخ، این هفته هیچ قتلی رخ نداده است.»

ترامپ که پیش از این از پلیس و نیروهای نظامی حاضر در دی سی بازدید کرده بود، در ادامه گفت که شهردار واشنگتن باید «فوراً» انتشار گزارش‌های غلط  را متوقف کند، در غیر این صورت «اتفاقات بدی» مانند تصرف کامل شهر توسط گارد ملی  رخ خواهد داد.

 

