تکذیب گزارشها درباره توافق امنیتی قریبالوقوع با اسرائیل از سوی سوریه
وزارت خارجه سوریه گزارشهای منتشر شده در مورد توافق امنیتی قریبالوقوع بین این کشور و اسرائیل که قرار است در ۲۵ سپتامبر منعقد شود را تکذیب کرد.
در پاسخ به استعلام وبسایت تلویزیون سوریه، دفتر هماهنگی و ارتباطات وزارت خارجه سوریه تأیید کرد که آنچه در این زمینه منتشر شده «بیاساس» است.
پیشتر، رسانههای عربی به نقل از منابع عالیرتبه سوری گزارش دادند که «دو طرف تحت نظارت ایالات متحده یک توافق امنیتی امضا خواهند کرد و پیش از آن، احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه برای دوره انتقالی، در ۲۴ سپتامبر در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.»