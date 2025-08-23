خبرگزاری کار ایران
سفر وزیر خارجه پاکستان به بنگلادش

وزیر خارجه پاکستان بعد از بیش از یک دهه به بنگلادش سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه پاکستان بعد از بیش از یک دهه به بنگلادش سفر کرد. 

«اسحاق دار»، معاون نخست‌وزیر و وزیر ‌خارجه پاکستان، امروز -شنبه- به بنگلادش سفر کرد.

این اولین سفر رسمی یک وزیر ‌خارجه پاکستان به این کشور در ۱۳ سال گذشته بود.

وزارت ‌خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این سفر نقطه عطفی مهم در روابط بنگلادش و پاکستان است، زیرا وزیر ‌خارجه پاکستان پس از ۱۳ سال غیبت به بنگلادش سفر می‌کند.»

به گزارش وب‌سایت خبری پاکستانی جیو تی‌وی، دار قرار است جلسات مهمی با مقامات بنگلادش برگزار کند.

 

