به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه هلند استعفا کرد.

«کاسپر ولدکمپ»، وزیر ‌خارجه هلند، پس از آنکه ابتکاراتش برای اقدام علیه اسرائیل به دلیل مخالفت‌های درون دولت به تصویب نرسید، استعفای خود را اعلام کرد.

ولدکمپ در بیانیه‌ایی که توسط شبکه تلویزیونی ان‌او‌تس هلند گزارش شد، گفت: «من در کابینه با مقاومت در برابر اقدامات اضافی تحمیل‌شده به دلیل وقایع غزه و کرانه باختری مواجه شده‌ام. استعفای خود را تقدیم خواهم کرد.»

ولدکمپ توضیح داد که در توانایی خود برای اجرای سیاست‌هایی که ضروری می‌داند، احساس «محدودیت» می‌کند و خاطرنشان کرد که همکاران دولتی‌اش «تمایل به همکاری ندارند» و ابراز تردید کرد که در ماه‌های آینده تغییری رخ دهد.

