رسانهها گزارش دادند:
برکناری چندین فرمانده ارشد نظامی از سوی وزیر دفاع آمریکا
وزیر دفاع آمریکا چندین فرمانده نیروی دریایی این کشور را برکنار کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان،گزارش رسانهها حاکی از آن است که «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، چندین فرمانده نیروی دریایی این کشور، از جمله دریاسالار «لیزا فرانچتی»، اولین زنی که به عنوان رئیس عملیات دریایی آمریکا خدمت کرده است، را برکنار کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که هگست پیش از این چندین فرمانده ارشد نیروی دریایی را به عنوان بخشی از پاکسازی گستردهتر رهبری که شامل افسران ارشد نیروی هوایی و سرویسهای اطلاعاتی نیز میشد، برکنار کرده بود.
بنا به گزارشها، هگست همچنین معاون رئیس ستاد هوایی و ارشدترین افسر حقوقی ارتش را برکنار کرد.
گزارشها حاکی از آن است که جایگزینی افراد هنوز در حال بررسی است و این نشان میدهد که این اخراجها بخشی از تلاشهای دولت ایالات متحده برای تمرکز مجدد ارتش بر ماموریتهای رزمی اصلی آن و حذف افسران مرتبط با سیاستهای تنوع و شمول است که توسط دولت فعلی مورد انتقاد قرار گرفته است.