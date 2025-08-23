خبرگزاری کار ایران
فاجعه غزه نباید بدون مجازات بماند

کد خبر : 1676882
دبیرکل سازمان ملل متحد‌ اعلام کرد گرسنگی و قحطی در نوار غزه یک راز نیست، بلکه یک فاجعه ساخته دست بشر و یک کیفرخواست اخلاقی و شکست برای بشریت است.

«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد: «در زمانی که به نظر می‌رسد کلمات برای توصیف جهنم غزه تمام شده‌اند، کلمه جدیدی با نام ‌قحطی‌ به این قاموس اضافه شده است در حالی که این موضوع فقط مربوط به غذا نیست، بلکه به فروپاشی عمدی سیستم‌های ضروری برای بقای انسان مربوط است.»

وی افزود: «مردم غزه گرسنه‌اند، کودکان در حال مرگ هستند و کسانی که وظیفه اقدام دارند، در حال شکست هستند.»

گوترش رژیم صهیونیستی را به عنوان قدرت اشغالگر و طبق تعهدات صریح در قوانین بین‌المللی مسئول این فاجعه معرفی کرد.

وی تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت با مصونیت و به دور از مجازات ادامه یابد.»

 

