لفاظی‌های ضدایرانی وزیر خارجه فرانسه

وزیر خارجه فرانسه امروز -جمعه- پس از گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و همتای ایرانی آنها، مدعی شد که زمان برای مذاکره در خصوص یافتن راه‌حل برای برنامه هسته‌ای ایران رو به پایان است.

به گزارش ایلنا، «ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه امروز -جمعه- پس از گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و «عباس عراقچی» همتای ایرانی آنها، مدعی شد که زمان برای مذاکره در خصوص یافتن راه‌حل برای برنامه هسته‌ای ایران رو به پایان است.

وی طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: «ما همین حالا یک تماس مهم با همتای ایرانی خود درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌هایی که تصمیم داریم دوباره علیه ایران اعمال کنیم، داشتیم.» 

بارو افزود: «زمان در حال اتمام است. هفته آینده نشست جدیدی درباره این موضوع برگزار خواهد شد».

 

 

