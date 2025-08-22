لفاظیهای ضدایرانی وزیر خارجه فرانسه
به گزارش ایلنا، «ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه امروز -جمعه- پس از گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و «عباس عراقچی» همتای ایرانی آنها، مدعی شد که زمان برای مذاکره در خصوص یافتن راهحل برای برنامه هستهای ایران رو به پایان است.
وی طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: «ما همین حالا یک تماس مهم با همتای ایرانی خود درباره برنامه هستهای و تحریمهایی که تصمیم داریم دوباره علیه ایران اعمال کنیم، داشتیم.»
بارو افزود: «زمان در حال اتمام است. هفته آینده نشست جدیدی درباره این موضوع برگزار خواهد شد».