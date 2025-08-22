یورش مأموران افبیای به منزل شخصی جان بولتون
به گزارش ایلنا، روزنامه «نیویورک پست» گزارش داد که مأمورانی از اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیای) به منزل «جان بولتون»، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده در واشنگتن دیسی یورش بردهاند.
بر اساس این گزارش، این اقدام در چارچوب «تحقیقات امنیت ملی سطح بالا» و با دستور مستقیم «کش پاتل»، رئیس افبیآی انجام شده است.
پاتل در پی آغاز یورش مأموران فدرال، در پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «هیچکس بالاتر از قانون نیست... مأموران افبیآی در حال انجام مأموریت هستند».
روزنامه «نیویورک پست» به نقل از یک مقام بلندپایه نوشت که تحقیقات به اسناد طبقهبندیشده مربوط میشود که پرونده آن چندین سال پیش گشوده شده بود، اما دولت «جو بایدن» رئیسجمهوری پیشین آمریکا آن را به دلایل سیاسی بسته بود.
جان بولتون یک دیپلمات و وکیل آمریکایی است که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ بهعنوان مشاور امنیت ملی خدمت کرد.
وی به دلیل دیدگاههای تند در سیاست خارجی و حمایتهای مکررش از استفاده از زور در روابط بینالملل شناخته میشود.