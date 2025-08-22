شهادت یک نفر در پی حمله پهپادی به جنوب لبنان
وزارت بهداشت لبنان از شهادت یک نفر در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به روستایی در جنوب لبنان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت لبنان امروز -جمعه- از شهادت یک نفر در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به روستای «عیتا الشعب» در جنوب لبنان خبر داد.
گفتنی است حملات پهپادی اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار میدهد و این آتش بس را نقض میکند.