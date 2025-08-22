شهادت یک نفر در پی حمله پهپادی به جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت لبنان امروز -جمعه- از شهادت یک نفر در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به روستای «عیتا الشعب» در جنوب لبنان خبر داد.

گفتنی است حملات پهپادی اسرائیل به عمق خاک لبنان و هدف قرار دادن افراد و وسایل نقلیه، به یکی از اقدامات روزمره رژیم صهیونیستی تبدیل شده است‌.

با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، این رژیم به طور مکرر غیرنظامیان لبنان را هدف قرار می‌دهد و این آتش بس را نقض می‌کند.





