به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست به نقل از کارشناسان چینی نوشت که بعید است پکن در ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین مشارکت کند.

این کارشناسان می‌گویند که پکن ممکن است برای پایان دادن به درگیری‌ها حمایت سیاسی یا دیپلماتیک ارائه دهد، اما چین فاقد انگیزه‌ها و منابع لازم برای ارائه ضمانت‌های امنیتی است.

‌مدیر اندیشکده چینی هورایزن اینسایتس‌ معتقد است که پکن نقش مهمی در بحث‌های آینده در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین ایفا نخواهد کرد.

