به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌ ۳۰ فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه در شبانه‌روز گذشته، از جمله ۲۴ نفر در شهر غزه، در شمال نوار غزه، شهید شده‌اند.

در همین حال، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که تقریباً ۹۰ درصد از نوار غزه به مناطق نظامی اسرائیل تبدیل شده است.

وزارت بهداشت نوار غزه گزارش داد که آمار تلفات ناشی از تجاوز مداوم اسرائیل به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۲ هزار و ۱۹۲ شهید و ۱۵۷ هزار و ۱۱۴ زخمی افزایش یافته است.





انتهای پیام/