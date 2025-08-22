خبرگزاری کار ایران
شهادت ۳۰ فلسطینی در نوار غزه طی شبانه‌روز گذشته

شهادت ۳۰ فلسطینی در نوار غزه طی شبانه‌روز گذشته
کد خبر : 1676693
۳۰ فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه در شبانه‌روز گذشته، از جمله ۲۴ نفر در شهر غزه، در شمال نوار غزه، شهید شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌ ۳۰ فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه در شبانه‌روز گذشته، از جمله ۲۴ نفر در شهر غزه، در شمال نوار غزه، شهید شده‌اند.

در همین حال، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که تقریباً ۹۰ درصد از نوار غزه به مناطق نظامی اسرائیل تبدیل شده است.

وزارت بهداشت نوار غزه گزارش داد که آمار تلفات ناشی از تجاوز مداوم اسرائیل به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۲ هزار و ۱۹۲ شهید و ۱۵۷ هزار و ۱۱۴ زخمی افزایش یافته است.


 

