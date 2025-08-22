به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سی‌ان‌ان به نقل از یک دیپلمات اروپایی ‌گزارش داد که «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا، به مقامات اروپایی گفته است که این بلوک باید پس از پایان درگیری‌ها، رهبری ارائه ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین را بر عهده بگیرد.

به گزارش این شبکه تلویزیونی، این دیپلمات ارشد آمریکایی روز گذشته -پنج‌شنبه- در گفت‌وگوی تلفنی با مشاوران امنیت ملی اروپا، موضع کاخ سفید را بیان کرد.

بنا به این گزارش، روبیو همچنین خاطرنشان کرد که واشنگتن آماده مشارکت در ارائه ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین است، اما مشخص نکرد که ایالات متحده چه گام‌هایی ممکن است بردارد.

منابع دیگر به این شبکه تلویزیونی گفتند که مشارکت محدود ایالات متحده می‌تواند شامل انجام پروازهای شناسایی توسط خلبانان آمریکایی بر فراز اوکراین باشد.

منابع سی‌ان‌ان افزودند که دولت ایالات متحده همچنین در حال بررسی گزینه استفاده از پهپادها برای این منظور است.

