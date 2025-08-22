خبرگزاری کار ایران
هاآرتص گزارش داد:

تلاش نتانیاهو برای تضعیف امکان دستیابی به توافق صلح در جنگ غزه

رسانه‌های اسرائیلی ‌گزارش دادند که‌ نخست‌وزیر این رژیم، ‌در تلاش است تا هرگونه شانس‌ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ در غزه را تضعیف کند.‌

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اسرائیلی ‌گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم، ‌در تلاش است تا هرگونه شانس‌ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ در غزه را تضعیف کند.‌

روزنامه اسرائیلی هاآرتص امروز -جمعه- گزارش داد که «نتانیاهو به طور فعال در پشت صحنه تلاش می‌کند تا ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی و بزالئل اسموتریچ، وزیر دارایی را تشویق کند تا شانس دستیابی به توافق برای تبادل اسرا در نوار غزه را تضعیف کنند.»

این روزنامه خاطرنشان کرد که «نتانیاهو تصمیم گرفته است تا به تصرف غزه ادامه دهد و او هنوز عواقب خطرناک این اقدام را برای آینده اسرائیل درک نمی‌کند.»

 

