محکومیت گسترده طرح جدید اسرائیل برای شهرک‌سازی در کرانه باختری

۲۱ کشور از جمله بریتانیا، استرالیا و ژاپن ‌طرح‌‌ اسرائیل برای ساخت یک شهرک غیرقانونی بحث‌برانگیز در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد‌ند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ۲۱ کشور از جمله بریتانیا، استرالیا و ژاپن ‌طرح‌‌ اسرائیل برای ساخت یک شهرک غیرقانونی بحث‌برانگیز در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد‌ند.

این کشورها طی بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طرح جدید اسرائیل برای شهرک‌سازی ‌راه‌حل دو کشوری ‌را ‌غیرممکن می‌کند.

این ۲۱ کشور ‌در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «ما این تصمیم را محکوم می‌کنیم و خواستار لغو فوری آن با شدیدترین لحن هستیم.»

‌طرح جدید شهرک‌سازی اسرائیل‌‌ شامل ۳۴۰۰ خانه جدید برای شهرک‌نشینان اسرائیلی خواهد بود و بخش عمده‌ای از کرانه باختری اشغالی را از اورشلیم شرقی اشغالی جدا می‌کند و در عین حال هزاران شهرک غیرقانونی اسرائیلی در این منطقه را نیز به هم متصل می‌کند.

 

