ده‌ها کشته و زخمی در پی وقوع انفجار در کلمبیا

ده‌ها کشته و زخمی در پی وقوع انفجار در کلمبیا
انفجار در کلمبیا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتلی، انفجار در کلمبیا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

مقامات اعلام کردند که بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک پایگاه نظامی در خیابانی شلوغ در شهر کالی کلمبیا، پنج نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

پلیس کلمبیا امروز -جمعه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که این بمب، مدرسه هوانوردی نظامی مارکو فیدل سوارز را هدف قرار داده است.

‌شهردار کالی‌ گفت که گزارش‌های اولیه حاکی از کشته شدن حداقل پنج نفر و زخمی شدن ۳۶ نفر دیگر است. 

 

