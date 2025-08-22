دهها کشته و زخمی در پی وقوع انفجار در کلمبیا
انفجار در کلمبیا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتلی، انفجار در کلمبیا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
مقامات اعلام کردند که بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یک پایگاه نظامی در خیابانی شلوغ در شهر کالی کلمبیا، پنج نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.
پلیس کلمبیا امروز -جمعه- در بیانیهای اعلام کرد که این بمب، مدرسه هوانوردی نظامی مارکو فیدل سوارز را هدف قرار داده است.
شهردار کالی گفت که گزارشهای اولیه حاکی از کشته شدن حداقل پنج نفر و زخمی شدن ۳۶ نفر دیگر است.