فنلاند سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

وزارت خارجه فنلاند سفیر رژیم صهیونیستی در هلسینکی را احضار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه فنلاند سفیر رژیم صهیونیستی در هلسینکی را به دلیل موافقت تل‌آویو با اجرای طرح شهرک‌سازی در کرانه باختری احضار کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ‌ایکس‌ عنوان کرد که فنلاند نگرانی شدید خود را نسبت به تصمیم کمیته ‌برنامه‌ریزی رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرک‌های جدید در منطقه E۱ در قدس شرقی و همچنین برنامه‌های این رژیم برای تسلط بر غزه ابراز کرده است.

وزارت خارجه فنلاند همچنین تأکید کرد که ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه باید بر اساس قوانین بین‌المللی و بدون هیچ مانعی تضمین شود.

 

 

