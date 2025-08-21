به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی ادعایی بی‌اساس گفت که این رژیم به پایان جنگ در غزه نزدیک شده است.

نتانیاهو مدعی شد: ‌«حتی اگر حماس با توافق آتش‌بس موافقت کند، ما همچنان غزه را کنترل خواهیم کرد»

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «ما به پایان جنگ در غزه نزدیک شده‌ایم.»

وی بدون اشاره به عهدکشنی‌های متعدد رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان در نوار غزه مدعی شد:‌«اگر حماس سلاح‌های خود را زمین بگذارد و گروگان‌های باقی‌مانده را آزاد کند، جنگ می‌تواند امروز پایان یابد.»

