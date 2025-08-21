خبرگزاری کار ایران
ادعای نتانیاهو: به پایان جنگ در غزه نزدیک شده‌ایم

ادعای نتانیاهو: به پایان جنگ در غزه نزدیک شده‌ایم
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی ادعایی بی‌اساس گفت که این رژیم به پایان جنگ در غزه نزدیک شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی ادعایی بی‌اساس گفت که این رژیم به پایان جنگ در غزه نزدیک شده است. 

نتانیاهو مدعی شد: ‌«حتی اگر حماس با توافق آتش‌بس موافقت کند، ما همچنان غزه را کنترل خواهیم کرد»

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «ما به پایان جنگ در غزه نزدیک شده‌ایم.»

وی بدون اشاره به عهدکشنی‌های متعدد رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان در نوار غزه مدعی شد:‌«اگر حماس سلاح‌های خود را زمین بگذارد و گروگان‌های باقی‌مانده را آزاد کند، جنگ می‌تواند امروز پایان یابد.»

 

