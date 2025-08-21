به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر خارجه هند، امیدوار است که مذاکراتش با «سرگئی لاوروف» همتای روسیه‌ای، به تسهیل مقدمات اجلاس دوجانبه که قرار است در پایان سال برگزار شود، کمک کند.

وی در دیدار با لاوروف خاطرنشان کرد: «رهبران ما در ماه ژوئیه برای بیست و دومین اجلاس سالانه سال گذشته و پس از آن در کازان ملاقات کردند. اکنون ما برای اجلاس سالانه در پایان سال آماده می‌شویم».

جایشانکار افزود: «آنچه امروز می‌خواهم انجام دهم این است که این بحث‌های دوجانبه را پیش ببرم تا حداکثر نتایج را برای اجلاس داشته باشیم».

دیپلمات ارشد هندی تاکید کرد: «زمینه جهانی برای جلسه امروز ما با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی در حال تحول، چشم‌انداز اقتصادی و تجاری در حال تغییر فراهم شده است و هدف مشترک ما به حداکثر رساندن مکمل بودنمان است».

پیش از این، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، و «نارندار مودی» نخست وزیر هند، در تماس تلفنی درباره توسعه مشارکت بین دو کشور بحث کردند گفت‌وگو کردند.

