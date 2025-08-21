خبرگزاری کار ایران
لاوروف:

در صورت حل برخی مسائل، پوتین آماده دیدار با زلنسکی است

وزیر ‌خارجه روسیه تأیید کرد که هرگونه توافقی در مورد مسئله حل و فصل اوکراین امضا شود، مسئله مشروعیت امضاکنندگان طرف اوکراینی حل خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه، ‌تأیید کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور این کشور، تنها در صورتی حاضر به دیدار با «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی خود است که تمام مسائلی که نیاز به بحث در سطح بالا دارند، حل شوند.

لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با وزیر ‌خارجه هند‌ گفت: «رئیس‌جمهور ما بارها گفته است که آماده ملاقات، از جمله با آقای زلنسکی، است، با این شرط که تمام مسائلی که نیاز به بررسی در بالاترین سطح دارند، به درستی حل شوند و کارشناسان و وزرا توصیه‌های مناسبی را تهیه کنند.»

به گفته وی، هنگامی که هرگونه توافقی در مورد مسئله حل و فصل اوکراین امضا شود، مسئله مشروعیت امضاکنندگان طرف اوکراینی حل خواهد شد.

 

