هشدار بیمارستان کویت در رفح نسبت به بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بیمارستان تخصصی کویت در رفح زنگ خطر را در زمینه تلفات انسانی فراگیر به صدا درآورد.
بیمارستان تخصصی کویت در رفح طی بیانیهای اعلام کرد: «ما به دلیل بسته شدن گذرگاهها، زنگ خطر کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی را به صدا درمیآوریم.»
این بیمارستان افزود: «ما از کمبود بیش از ۹۰ درصد از موجودی داروی خود رنج میبریم که مستقیماً جان هزاران بیمار و زخمی را تهدید میکند.»