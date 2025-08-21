آتش سوزی در منطقه صنعتی روسیه در پی حمله اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات روسی امروز-پنجشنبه- اعلام کردند که به دنبال حمله پهپادی به یک سایت صنعتی در شهر «نووشاختینسک» در جنوب روسیه، محل یک پالایشگاه نفت، آتش‌سوزی رخ داده است.

«یوری سلیوسار» فرماندار منطقه «روستوف» بدون اشاره به هدف حمله، گفت: «آتش‌سوزی در یکی از شرکت‌های صنعتی در نووشاختینسک رخ داده است. کسی آسیب ندیده است و نیروهای امدادی در محل حادثه مشغول به کار هستند».

پالایشگاه نووشاختینسک که عمدتا سوخت را برای صادرات می‌فروشد، ظرفیت سالانه ۵ میلیون تن نفت یا حدود 100هزار بشکه در روز را دارد.

از آغاز ماه آگوست، اوکراین تعدادی از پالایشگاه‌های نفت روسیه، از جمله «نووکویبیشفسک»، «سیزران»، «ریازان» و «ولگوگراد» را هدف قرار داده است.

