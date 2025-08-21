خبرگزاری کار ایران
السیسی به ریاض می‌رود

رئیس جمهور مصر به دعوت ولیعهد سعودی عازم ریاض می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از القهره الاخباریه، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر امروز -پنجشنبه- به دعوت «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود»، ولیعهد  عربستان سعودی، عازم  ریاض می‌شود.

ریاست جمهور مصر اعلام کرد: « سفر السیسی در چارچوب روابط تاریخی قوی بین مصر و  عربستان سعودی انجام می‌شود و نشان دهنده علاقه دو رهبر به ادامه تقویت همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور، علاوه بر هماهنگی و مشورت مداوم در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام دو طرف است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «مذاکرات بین  السیسی و ولیعهد عربستان سعودی که قرار است در نئوم برگزار شود، به بررسی راه‌های حمایت و تقویت مشارکت استراتژیک بین دو کشور و دستیابی به منافع مشترک در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای خواهد پرداخت.».

طبق این بیانیه، دو رهبر همچنین در مورد تحولات منطقه، به ویژه جنگ در نوار غزه و همچنین مسائل مربوط به لبنان، سوریه، سودان، لیبی و یمن و همچنین امنیت دریای سرخ بحث خواهند کرد.

 

