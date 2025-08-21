به گزارش ایلنا به نقل از القهره الاخباریه، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر امروز -پنجشنبه- به دعوت «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود»، ولیعهد عربستان سعودی، عازم ریاض می‌شود.

ریاست جمهور مصر اعلام کرد: « سفر السیسی در چارچوب روابط تاریخی قوی بین مصر و عربستان سعودی انجام می‌شود و نشان دهنده علاقه دو رهبر به ادامه تقویت همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور، علاوه بر هماهنگی و مشورت مداوم در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام دو طرف است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «مذاکرات بین السیسی و ولیعهد عربستان سعودی که قرار است در نئوم برگزار شود، به بررسی راه‌های حمایت و تقویت مشارکت استراتژیک بین دو کشور و دستیابی به منافع مشترک در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای خواهد پرداخت.».

طبق این بیانیه، دو رهبر همچنین در مورد تحولات منطقه، به ویژه جنگ در نوار غزه و همچنین مسائل مربوط به لبنان، سوریه، سودان، لیبی و یمن و همچنین امنیت دریای سرخ بحث خواهند کرد.

