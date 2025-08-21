وقوع حادثه امنیتی در یک شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، رسانه‌های عبری امروز -پنجشنبه- گزارش دادند که چندین نفر در حمله تیراندازی به گروهی از چوپانان اسرائیلی در نزدیکی شهرک «ملاخی هشالوم» در کرانه باختری زخمی شده‌اند.

ارتش اسرائیل در گزارش اولیه خود اعلام کرد که گزارشی درباره یک حادثه امنیتی در نزدیکی ملاخی هشالوم دریافت شده است و اکنون جزئیات در دست بررسی است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که ارتش اسرائیل پس از حادثه تیراندازی، نیروهای کمکی به منطقه شهرک ملاخی هشالوم اعزام کرده است.

کانال ۱۲ گزارش داد که حداقل یک نفر در این تیراندازی زخمی شده است.

وب‌سایت وای‌نت گزارش داد که یک مرد جوان بیست و چند ساله در این تیراندازی زخمی شده است.

این وب‌سایت به نقل از شاهدان عینی نوشت: «یک فرد نقابدار به سمت چوپانان اسرائیلی در شهرک ملاخی هشالوم در بنیامین آتش گشود و سپس فرار کرد».

