درخواست گوترش برای برقراری فوری آتش بس در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد پس از اعلام اولین اقدامات اسرائیل برای تصرف شهر غزه، خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شد.

گوترش گفت: «آتش‌بس فوری در غزه برای جلوگیری از مرگ و ویرانی که هرگونه عملیات نظامی علیه شهر غزه به ناچار ایجاد خواهد کرد، ضروری است».

اسرائیل، به رغم انتقادات بین‌المللی، ده‌ها هزار نیروی ذخیره ارتش را به عنوان بخشی از برنامه خود برای تصرف شهر غزه فراخوانده است.

