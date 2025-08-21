محکومیت ملوان آمریکایی به جرم جاسوسی برای اطلاعات چین
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یک ملوان نیروی دریایی به جرم جاسوسی و فروش اسرار نظامی در حین انجام وظیفه به یک افسر اطلاعاتی چینی که او را از طریق رسانههای اجتماعی جذب کرده بود، محکوم شد.
طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، هیئت منصفه ادعاهای دادستانها را پذیرفت مبنی بر اینکه «جینچائو وی»، ملوان ۲۵ ساله نیروی دریایی که با نام «پاتریک وی» نیز شناخته میشود، در طول ۱۸ ماه در ازای ارائه اسرار دریایی، ۱۲ هزار دلار دریافت کرده است.
وی به چندین اتهام از جمله توطئه برای جاسوسی، صادرات غیرقانونی و توطئه برای صادرات دادههای فنی مربوط به اقلام دفاعی محکوم شد.
در طول یک محاکمه پنج روزه، هیئت منصفه تشخیص داد که ملوان آمریکایی دارای مجوز امنیتی بوده که به او اجازه دسترسی به اطلاعات حساس دفاع ملی مربوط به سیستمهای رانش کشتی، نمکزدایی آب و سلاحهای دفاعی نصب شده روی عرشه را داده است.
دادستان استدلال کرد که به درخواست افسر اطلاعاتی، متهم عکسها و فیلمهایی از کشتی تهاجمی آبی - خاکی «یو اس اس اسکس» ارسال کرده، مکان چندین کشتی نیروی دریایی ایالات متحده را در اختیار افسر قرار داده و توضیحاتی در مورد سلاحهای دفاعی کشتی از مارس ۲۰۲۲ تا زمان دستگیریاش در آگوست ۲۰۲۳ پس از ورود به محل خدمتش ارائه داده است.
طبق بیانیهای از وزارت دادگستری ایالات متحده، وی از افسر اطلاعاتی که او را استخدام کرده بود به عنوان «برادر بزرگ اندی» یاد کرده و مراقب بوده است که ماهیت رابطه پنهانی خود را پنهان کند.
دادستانها گفتند که افسر اطلاعاتی چین که وی را در فوریه ۲۰۲۲ جذب کرد، در ابتدا خود را به عنوان یک علاقهمند به دریانوردی که برای یک شرکت کشتیسازی دولتی چین کار میکند، معرفی کرد، اما بعدا پیشینه اطلاعاتی خود را فاش کرد.