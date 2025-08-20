حمایت اکثریت آلمانیها از ممنوعیت ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که دوسوم آلمانیها از ممنوعیت جزئی ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی حمایت میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که تقریبا دو سوم آلمانیها از ممنوعیت جزئی صادرات اسلحه به اراضی اشغالی که توسط «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان اعلام شده حمایت میکنند.
این نظرسنجی که توسط موسسه نظرسنجی «یو گاو» به نمایندگی از خبرگزاری آلمان انجام شد، نشان داد که ۶۵ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که تصمیم صدراعظم که در اوایل ماه آگوست اعلام شد درست است در حالیکه ۱۹ درصد از آنرا نادرست دانستند و ۱۶ درصد نیز نظری در این باره نداشتند.
در حالی که اکثریت در مورد تحریم تسلیحاتی واضح بودند، این نظرسنجی نشان دهنده اختلاف نظر در مورد اقدام اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی در مورد جنگ غزه بود.